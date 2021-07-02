Землетрясение магнитудой 4.2 зарегистрировано на юго-востоке от Алматы

Магнитуда MPV 4.2. Энергетический класс землетрясения 10.3.

Утром 2 июля на юго-востоке от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

2 июля 2021 г. в 6:28 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 360 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.3.Магнитуда MPV 4.2.Координаты эпицентра 42.20° с.ш. 81.09° в.д.Глубина 10 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!