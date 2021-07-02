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Более 2500 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: zakon.kz. 2 июля 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 428 163 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2590 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 764,
  • в городе Алматы - 353,
  • в городе Шымкент - 103,
  • в Акмолинской области - 88,
  • в Актюбинской области - 63,
  • в Алматинской области - 59,
  • в Атырауской области - 103,
  • в ВКО - 82,
  • в Жамбылской области - 32,
  • в ЗКО - 143,
  • в Карагандинской области - 468,
  • в Костанайской области - 52,
  • в Кызылординской области - 49,
  • в Мангыстауской области - 107,
  • в Павлодарской области - 59,
  • в СКО - 27,
  • в Туркестанской области - 38.

Всего в стране подтверждено 428 163 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 430 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 482,
  • в городе Алматы - 358,
  • в городе Шымкенте - 64,
  • в Акмолинской области - 33,
  • в Актюбинской области - 21,
  • в Алматинской области - 29,
  • в Атырауской области - 17,
  • в ВКО - 68,
  • в Жамбылской области - 14,
  • в ЗКО - 27,
  • в Карагандинской области - 192,
  • в Костанайской области - 24,
  • в Кызылординской области – 19,
  • в Мангыстауской области - 3,
  • в Павлодарской области - 52,
  • в СКО - 11,
  • в Туркестанской области - 16.

Всего в стране выздоровело 397 826 человек от COVID-19

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