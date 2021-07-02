Более 2500 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 428 163 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2590 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 764,

в городе Алматы - 353,

в городе Шымкент - 103,

в Акмолинской области - 88,

в Актюбинской области - 63,

в Алматинской области - 59,

в Атырауской области - 103,

в ВКО - 82,

в Жамбылской области - 32,

в ЗКО - 143,

в Карагандинской области - 468,

в Костанайской области - 52,

в Кызылординской области - 49,

в Мангыстауской области - 107,

в Павлодарской области - 59,

в СКО - 27,

в Туркестанской области - 38.

Всего в стране подтверждено 428 163 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 430 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 482,

в городе Алматы - 358,

в городе Шымкенте - 64,

в Акмолинской области - 33,

в Актюбинской области - 21,

в Алматинской области - 29,

в Атырауской области - 17,

в ВКО - 68,

в Жамбылской области - 14,

в ЗКО - 27,

в Карагандинской области - 192,

в Костанайской области - 24,

в Кызылординской области – 19,

в Мангыстауской области - 3,

в Павлодарской области - 52,

в СКО - 11,

в Туркестанской области - 16.

Всего в стране выздоровело 397 826 человек от COVID-19

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