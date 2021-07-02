Более 2500 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 428 163 случая.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2590 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 764,
- в городе Алматы - 353,
- в городе Шымкент - 103,
- в Акмолинской области - 88,
- в Актюбинской области - 63,
- в Алматинской области - 59,
- в Атырауской области - 103,
- в ВКО - 82,
- в Жамбылской области - 32,
- в ЗКО - 143,
- в Карагандинской области - 468,
- в Костанайской области - 52,
- в Кызылординской области - 49,
- в Мангыстауской области - 107,
- в Павлодарской области - 59,
- в СКО - 27,
- в Туркестанской области - 38.
Всего в стране подтверждено 428 163 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 430 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 482,
- в городе Алматы - 358,
- в городе Шымкенте - 64,
- в Акмолинской области - 33,
- в Актюбинской области - 21,
- в Алматинской области - 29,
- в Атырауской области - 17,
- в ВКО - 68,
- в Жамбылской области - 14,
- в ЗКО - 27,
- в Карагандинской области - 192,
- в Костанайской области - 24,
- в Кызылординской области – 19,
- в Мангыстауской области - 3,
- в Павлодарской области - 52,
- в СКО - 11,
- в Туркестанской области - 16.
Всего в стране выздоровело 397 826 человек от COVID-19
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