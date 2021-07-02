Учителю, предложившему пятикласснице интимную близость, дали пятнадцать суток в Узбекистане

Через год этот учитель может вернуться на работу в систему образования.

30 июня председатель Узбекистанского районного суда по уголовным делам Ферганской области Мирзокиров вынес решение по делу 42-летнего учителя музыки одной из местных школ, который предлагал интимные отношения 12-летней ученице, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Судья признал учителя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 183 ("Мелкое хулиганство") Кодекса об административной ответственности РУз, и приговорил его к административному аресту на срок 15 суток.

По словам чиновника судебной системы Ферганы, в связи с тем, что его коллега не применил в отношении обвиняемого учителя соответствующие статьи Уголовного кодекса, через год этот учитель может вернуться на работу в систему образования.

Как приводится в судебных материалах, 24 мая учитель одной из школ Узбекистанского района Ферганской области "приставал к одной из своих учениц в возрасте 12 лет и написал ей письмо, в котором предложил интимную связь".

Девочка была очень шустрой и доверчивой. Учитель музыки написал ей письмо, в котором постыдными словами предложил ей интимные отношения. Девочка показала это письмо своим родителям, а те, в свою очередь, написали заявление в правоохранительные органы. В тот же день учителя выгнали с работы.

Когда родители учеников стали искать учителя, заявляя, что убьют его, 42-летний мужчина сбежал из дома. Его поймали 30 июня. Состоялся суд в Узбекистанском районном суде. Учителя признали виновным по статье 183 ("Мелкое хулиганство") и приговорили к 15 суткам административного ареста, - сказал чиновник системы юстиции Ферганской области.

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