Врач рассказала, как избавиться от насморка без лекарств

Причинами насморка могут быть вирусная или бактериальная инфекция, аллергическая реакция.

Выделения из носа — защита для слизистой, поэтому насморк не так уж и плох, как кажется, сообщает zakon.kz.

Как справиться с ним самостоятельно, РИА Новости рассказала Алена Веревкина, врач-отоларинголог Клиники МЕДСИ на Авиационной.

Причинами насморка могут быть вирусная или бактериальная инфекция, аллергическая реакция, сухой воздух с большим количеством пыли. Во всех случаях лечение одинаково: промывать нос солевым раствором, удалять выделения из носа, — сказала Алена Веревкина.

По словам специалиста, при первых признаках простуды и насморке помогут две чашки горячего чая с малиной, липовым цветом и лимоном либо горячее молоко с медом и небольшим количеством соды. Важно много пить и проветривать помещение, в котором вы находитесь.

Будет эффективна горчица: наденьте на ноги хлопчатобумажные носки, насыпьте в них сухой горчицы, наденьте сверху еще пару шерстяных носков и походите так от трех до шести часов, а лучше ложитесь спать, — посоветовала врач.

Можно делать два раза в день паровые ингаляции — утром и вечером.

Ингаляции проводятся не ранее, чемчерез полчаса после еды и физической работы. Время процедуры не должно превышать 15 минут, — отметила Алена Веревкина.

Если все эти процедуры не принесли эффекта, следует обратиться за консультацией к врачу-отоларингологу.

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