В Украине десятилетняя девочка умерла от старости

Девочке поставили диагноз, когда ей было пять лет.

Десятилетняя девочка из Винницкой области Украины Ира Химич умерла от старости, сообщает zakon.kz.

О смерти ребенка сообщила ее мать на странице в Facebook.

Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Прости, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти, — написала женщина.

Как отмечает РИА Новости, девочка страдала от прогерии – редчайшего генетического неизлечимого заболевания – известного также как синдром Хатчинсона-Гилфорда.

При этом недуге возникают изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением организма — младенец несколько месяцев развивается нормально, но потом его старение ускоряется в разы.

За год страдающие прогерией могут биологически постареть на десять лет. Средняя продолжительность жизни при детской прогерии — 13 лет.

Медики поставили Ирине диагноз, когда ей было пять, - отмечено в публикации.

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