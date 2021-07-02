Вкладчики Capital Bank Kazakhstan смогут получить выплаты с 3 июля

Вкладчики вправе выбрать удобный для себя способ получения гарантийного возмещения.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщил о том, что для вкладчиков АО "Capital Bank Kazakhstan" выплата гарантийного возмещения будет осуществляться с 3 июля 2021 года по 3 июля 2022 года, передает zakon.kz.

В качестве банка-агента определен АО "Евразийский банк".

Получить гарантийное возмещение вправе физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие деньги на депозитах, текущих и карточных счетах в АО "Capital Bank Kazakhstan". Прием заявлений и выплата гарантийного возмещения будут осуществляться через отделения банка-агента. КФГД

Как отмечается, несмотря на то, что филиалы АО "Capital Bank Kazakhstan" расположены только в Нур-Султане и Алматы, для удобства вкладчиков заявления будут приниматься банком-агентом и в других населенных пунктах Казахстана.

Адреса филиалов и отделений банка-агента, а также информация о режиме их работы доступны на официальном сайте Евразийского банка – www.eubank.kz и в справочной службе банка: +7 (727) 332 77 22, +7 (771) 000 7722, +7 (700) 000 7722, +7 (702) 010 7722.

Обращаем внимание, что согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, города Нур-Султан и Алматы по состоянию на 1 июля 2021 года отнесены к "красной" зоне и отделения банка-агента в этих городах, могут не работать в ближайшие выходные (праздничные) дни, при этом вкладчики смогут обратиться за получением возмещения в любые другие дни. КФГД рекомендует вкладчикам перед посещением отделений банка-агента проверить их режим работы и загруженность на сайте Евразийского банка, - говорится в сообщении.

Для получения возмещения вкладчику необходимо заполнить заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность. Если вместо вкладчика обращается другое лицо, то предоставляются правоустанавливающие документы (например, нотариально удостоверенная доверенность или свидетельство о праве на наследство). Выплата гарантийного возмещения осуществляется не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов в банк-агент.

Вкладчики вправе выбрать удобный для себя способ получения гарантийного возмещения: наличными в кассе банка-агента, перевод денег на банковский счет (карту) в банке-агенте или в любом другом банке. Кроме того, банк-агент предлагает заполнить заявление на выплату онлайн на сайте www.eubank.kz без посещения отделения.

Бланк заявления на выплату гарантийного возмещения также можно получить непосредственно в банке-агенте или загрузить электронный вариант с сайта КФГД (www.kdif.kz) и заполнить его заранее.

В фонде напомнили, что выплата возмещения производится в пределах суммы остатков по депозитам в АО "Capital Bank Kazakhstan" с учетом вознаграждения, начисленного на дату лишения банка лицензии, но:

• не более 15 млн тенге по сберегательным депозитам в национальной валюте;• не более 10 млн тенге по иным депозитам в национальной валюте;• и не более эквивалента 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии – 25 июня 2021 года).

При наличии у вкладчика АО "Capital Bank Kazakhstan" двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, банк-агент выплатит по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 млн тенге с учетом установленных лимитов по каждому виду депозита, к примеру, по депозиту в иностранной валюте не более 5 млн тенге.

Если вкладчик не обратится за получением гарантийного возмещения в течение года с даты начала выплаты (с 3 июля 2021 года по 3 июля 2022 года), то невостребованная сумма будет перечислена на его индивидуальный пенсионный счет в АО "Единый накопительный пенсионный фонд" в качестве добровольного пенсионного взноса.

По истечении срока выплаты вкладчики, имеющие уважительные причины, смогут подать заявление на получение гарантийного возмещения в КФГД на бумажном носителе с приложением документов, подтверждающих наличие одного из обстоятельств, препятствовавших сделать это в период выплаты возмещения. Перечень уважительных причин предусмотрен в законе "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан".

За выплатой остатков по депозитам сверх гарантируемой КФГД суммы вкладчики вправе обратиться в ликвидационную комиссию АО "Capital Bank Kazakhstan" после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте КФГД – www.kdif.kz. Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону 1460, через чат на сайте КФГД, в телеграм-чате @kdif_ask, на официальных страницах КФГД – deposit.kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес info@kdif.kz.

АО "Capital Bank Kazakhstan" (банк) 24 июня 2021 года лишили лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг. Основанием для этого стали нарушения закона о банках и банковской деятельности.

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