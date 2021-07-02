Как заставить смартфон работать быстрее

По словам специалиста, гаджет который "тормозит", можно ускорить с помощью простой операции, о которой многие почему-то забывают.

Эксперт рассказала, как без затрат заставить смартфон работать быстрее, передает zakon.kz.

По словам главного редактора портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмилы Мурзиной, гаджет который "тормозит", можно ускорить с помощью простой операции, о которой многие почему-то забывают.

Если вдруг приложение зависает и не работает, или оперативная память заполнена, стоит перезагрузить телефон. Обычно это неплохо помогает смартфону начать работать быстрее. Но надо понимать, что это не панацея. Если телефон начинает просить перезагрузки часто, то тут нужно переходить к более действенным мерам, то есть почистить память. Если и это не помогло, то стоит менять аппарат, - рассказала она в интервью радио Sputnik.

Она считает, что перезагрузка - это не только бесплатный способ ускорить работу смартфона, в некоторых случаях она может избавить от проблем со связью.

Перезагрузка иногда помогает поймать сигнал, потому что модем встроен в процессор, и если возникают какие-то проблемы с чипом, то это может помочь, - пояснила эксперт.

При этом она добавила, что начинать решение проблем со связью с перезагрузки не стоит.

Иногда достаточно перевести телефон в авиарежим и обратно, чтобы он заново начал искать базовые станции и спутники, - объяснила Людмила Мурзина.

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