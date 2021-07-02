Лимит на покупку моркови и картофеля установили в Костанае

Продают их в четыре раза дешевле, чем на рынке.

Лимит на морковь и картофель установили в супермаркетах Костаная. В одни руки отпускают по два килограмма, передает zakon.kz.

Продают их в четыре раза дешевле, чем на рынке. Из-за этого участились факты спекуляции, сообщает "Хабар 24".

Владельцам торговых точек пришлось ввести ограничения на реализацию ходовых корнеплодов. 260 тенге за килограмм картофеля и 550 тенге – моркови. Это рыночная стоимость овощей.

В супермаркетах, где продают социально значимые товары, ценники на порядок ниже.

Но закупиться сверх лимита нельзя – каждому покупателю не больше двух килограммов.

Бывают такие факты, что большим объемом сразу закупают тот же картофель, морковь и, можно сказать, чуть ли не за углом перепродают по более дорогой цене. Мы рекомендуем, юридически распоряжения акимата города не имеется, ограничивать количество овощной продукции в целях сдерживания дефицита, - рассказала руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Илона Тимошенко.

Морковь у оптовиков супермаркеты покупают по 550 тенге. Продают в четыре раза дешевле. Фактически работают в убыток. Делают это в рамках выполнения обязательств. Бизнес получил льготные кредиты через социально-предпринимательскую корпорацию "Тобол".

Взамен сдерживает цены на определенные продукты.

У нас 16 позиций социального товара. Мы где-то идем в прибыль, где-то в убыток. По анализам за последние 6 месяцев, мы были в прибыли 5 месяцев, когда картофель был ниже 200 тенге. Сейчас же наоборот – теряем 8 млн тенге в месяц. У нас обязанность: один квартал мы держим ту цену, которую установил СПК "Тобол", - сказала администратор супермаркета Ботагоз Кошембаева.

Сейчас в стабилизационном фонде региона имеются запасы по двенадцати наименованиям продуктов питания на сумму более 300 миллионов тенге. Урегулировать цены на морковь и картофель чиновники обещают в ближайшее время. Для этого на местный рынок ежедневно завозят по 200 тонн овощей с юга страны.

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