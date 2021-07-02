Почему хакерам удается избежать наказания, рассказал Касперский

Он заявил, кибернегодяи сейчас чувствуют себя вольготно, потому что никто их арестовывать не собирается, когда они не атакуют жертв на своей территории.

Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания, передает zakon.kz.

В интервью РИА Новости один из ведущих мировых специалистов по IT-безопасности заявил, кибернегодяи сейчас чувствуют себя вольготно, потому что никто их арестовывать не собирается, когда они не атакуют жертв на своей территории. Именно поэтому, по его словам, для эффективной борьбы с преступниками необходимо международное сотрудничество.

Киберпреступность - это очень серьезная проблема. Киберпреступники совершают преступления в сети, где нет границ. Полицейские подразделения действуют только на своей территории. И бороться с киберпреступностью силами разобщенных киберполицейских подразделений совершенно неэффективно. Евгений Касперский

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Как напомнил глава "Лаборатории Касперского", сотрудничество разных стран по вопросам кибербезопасности строилось в течение нескольких лет, его пик пришелся на 2015-2016 годы. Тогда была проведена довольно успешная совместная полицейская операция России, США, некоторых европейских стран против громкой международной кибербанды Carbanak. То есть технически организовать такое сотрудничество возможно, однако потом все было разрушено - "по полной программе вмешалась геополитика".

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И сейчас кибернегодяи чувствуют себя вольготно, никто их арестовывать не собирается, если они не атакуют жертв на своей территории. Ведь в таких ситуациях у правоохранительных органов нет легального основания начать расследование. Даже если злоумышленников арестуют, их тут же отпустят в зале суда: где жертвы, пусть там и расследуют, - заявил Касперский.

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