Абаев прокомментировал заявление Токаева о коррупции

Нужно повышать эффективность.

Даурен Абаев прокомментировал заявление Касым-Жомарта Токаева о коррупции чиновников, сообщает zakon.kz.

23 июня Президент поручил акимам провести системную работу по устранению коррупционных рисков во вверенных им регионах.

Как я уже говорил, если госслужащий ошибся при принятии решения, при этом не преследуя злого умысла похитить бюджетные средства или незаконно обогатиться за счет взятки, он не должен привлекаться к уголовной ответственности. В противном случае мы парализуем госаппарат. В орбиту уголовного преследования должны вовлекаться чиновники, которые намеренно пошли на совершение коррупционных преступлений, - заявил он.

Подобное высказывание взбудоражило общественность.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана во время программы "Открытый диалог" объяснил позицию государства.

Он уточнил, что "придется говорит очевидные вещи".

Сегодня власть отдает отчет в том, что мы имеем дело с серьезным снижением качества госуправления. Мы понимаем, как в центре, так и на местах происходят управленческие ошибки системного характера. Когда вспоминают о коррупции - говорят о круговой поруке, бюрократии и прочих грехах госаппарата. Но, когда дело доходит до того, как решить эту проблему - все говорят, что нужно поставить честных, достойных, умных и образованных. Это звучит красиво, но проблема в другом, - заявил Абаев.

По его словам, каждый чиновник работает в определенной системе заданных координат.

Так называемая профессиональная эко-система, которая состоит из скучных вещей. Это регламенты, инструкции, особенности служебной иерархии. Чаще всего эти параметры выстроены так, что будь ты трижды нобелевским лауреатом - рано или поздно ты превратишься в классического чиновника, бюрократа, - продолжил замруководителя.

Поэтому поручение Президента - один из первых шагов по изменению параметров системы госуправления.

Инертность, безынициативность и банальный страх за допущение малейшей ошибки - приносит стране больший ущерб, чем сама коррупция. И это не громкие слова. Простой пример. Когда ввелся закуп лекарств, масок во время пандемии, когда нужно было действовать быстро, брать ответственность на себя - госслужащие ждали инструкций, указаний, а люди задыхались без масок. Все почему? Потому что не были подписаны акты. И только после прямого вмешательства Токаева - процесс принятия решения ускорился. Поверьте, бороться с коррупцией никто не перестанет. Наоборот. Мы должны создавать условия для развития потенциала госслужащего. Нужно повышать эффективность, - заключил он.

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