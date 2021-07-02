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Власти Алматы будут субсидировать затраты предприятий на закуп молока для производства сыра

Фото: product.ru 2 июля 2021, 10:26

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 июля.

Акимат Алматы подготовил проект постановления "Об утверждении норматива субсидий на единицу закупаемой сельскохозяйственной продукции", сообщает zakon.kz.

Речь идет о субсидировании затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства, в частности, закупа молока для производства твердого сыра.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 июля.

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