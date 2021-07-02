Накопления из ЕНПФ - список медуслуг расширят в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Правила предусматривают использование единовременных пенсионных выплат на лечение в Казахстане и за рубежом.
Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, который вносит изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, передает zakon.kz.
Так, в новой редакции говорится, что казахстанцы, использующее свои единовременные пенсионные выплаты или единовременные пенсионные выплаты супруга (супруги) или близких родственников, могут их использовать как на свое лечение, так и на лечение близких родственников, супруга и детей.
В случаях использования получателем единовременных пенсионных выплат супруга или близких родственников стороны заключают в личном кабинете получателя соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП с приложением документов, подтверждающих брак (супружество) или родственные отношения.
При этом допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего близкого родственника, супруга без процесса уступки, с приложением документов, подтверждающих брак (супружество) или родственные отношения, - говорится в поправке.
Правила предусматривают использование единовременных пенсионных выплат на лечение в Казахстане и за рубежом.
Для лечения в Казахстане необходимо после получения заключения выбрать медицинскую организацию и заключить с ней договор об оказании медицинских услуг/договор на приобретение лекарственных средств с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора.
Документами, подтверждающими целевое использование единовременных пенсионных выплат на оплату лечения, являются:
В договоре об оказании медицинских услуг, заключенном между медицинской организацией и получателем, указываются вид медицинских услуг, фамилия, имя, отчество, дата рождения потенциального пациента (получателя, близкого родственника/супруга получателя) и установленный диагноз из заключения врачебной комиссии. В договоре между продавцом и получателем на приобретение лекарственных средств указывается вид медицинских услуг, в рамках которого осуществляется приобретение лекарств.
Подтверждением целевого использования единовременных пенсионных выплат для уполномоченного оператора является заключение врачебной комиссии.
Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение за рубежом после получения заключения врачебной комиссии необходимо выбрать зарубежную медицинскую организацию или зарубежного продавца и заключить с ней договор об оказании медицинских услуг или договор на приобретение лекарственных средств, или получить счет на оплату с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора или счета на оплату и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора.
Также расширен спектр медуслуг, на которые можно использовать пенсионные накопления.
Так, их можно использовать на лечение:
Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 июля.
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