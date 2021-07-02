Молока произвели больше, но оно стало дороже

Цены на молочные продукты для потребителей по итогам мая 2021 года выросли на 8% за год.

В Казахстане молоко подорожало на 10% за год, сообщает zakon.kz.

Аналитики Energyprom.kz отмечают, что в среднем каждый казахстанец тратит на молоко чуть больше 100 тенге в день.

Эксперты подсчитали, производство обработанного молока и сливок за январь–май 2021 года составило 253,1 тыс. тонн, на 9,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почти две трети выпуска в секторе приходятся на тройку ключевых "молочных" регионов страны: Северо-Казахстанскую (78,5 тыс. тонн), Алматинскую (44,8 тыс. тонн) и Акмолинскую (38,9 тыс. тонн) области, - заявили специалисты.

Значительные объемы производства также отмечены в Костанайской области (29,1 тыс. тонн) и Алматы (19,5 тыс. тонн).

Цены на молочные продукты для потребителей по итогам мая 2021 года выросли на 8% за год. В частности, питьевое молоко подорожало на 10%.

В июне текущего года средние по РК розничные цены на пастеризованное молоко с жирностью 2,5% составили 249 тг, с жирностью 3,2%–4% — 300 тг. Для сравнения: в прошлом году пастеризованное молоко жирностью 2,5% в среднем по РК стоило 252 тг, 3,2%–4% — 268 тг., - говорится в публикации.

Потребительские расходы населения на молочные продукты в первом квартале текущего года составили 9,6 тыс. тг в среднем на душу населения — на 10,4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - говорится в исследовании.

Расходы населения на продукты питания и безалкогольные напитки в целом выросли на 5,5%, до 90,2 тыс. тг в среднем на душу населения.

Доля расходов на молочные продукты в структуре расходов на продукты питания за год выросла с 10,1% до 10,6%.

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