Скандал в Шымкенте: более 300 учителей работали по купленным сертификатам

Купили они их около трех лет назад и даже получали надбавки за повышение квалификации.

Шымкентские преподаватели оказались замешаны в громком скандале. 348 педагогов заподозрили в покупке поддельных сертификатов аттестации, передает zakon.kz.

Купили они их около трех лет назад и даже получали надбавки за повышение квалификации. Обман выявили, когда их коллеги стали жаловаться в правоохранительные органы, сообщает "Хабар 24".

В республиканском центре тестирования финансовые полицейские проверили список успешно сдавших тесты. Оказалось, что многие сотрудники городских школ аттестацию на самом деле не прошли и даже в центр тестирования не приходили. Документ с липовой печатью они просто купили.

80% учителей уже вернули в бюджет то, что незаконно получали в течение двух лет. Теперь им придется снова сдавать тесты.

А предприимчивые мошенники, которые поставили на поток продажу сертификатов, предстали перед судом.

- По поводу фальшивой аттестации учителей в данное время возбуждено уголовное дело, идет судебный процесс за мошенничество, - сказала начальник городского управления образования Шымкента Жанат Тажиева.

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