Приложение zakon.kz
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Послы назначены указами главы государства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов в Аргентине, Дании и Сербии, сообщает zakon.kz.
Указами главы государства:
Атамкулов Мади Бакирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Нуртаев Сергей Нуртаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия Нусупов Болат Турарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству, - говорится в сообщении Акорды.
Также сообщается, что указом главы государства Габит Сыздыкбеков освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Республике Сербия.
Распоряжением главы государства Мади Атамкулов освобожден от должности шефа протокола Президента РК, - говорится в сообщении.
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