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Токаев назначил послов в Аргентине, Дании и Сербии

Фото: akorda.kz 2 июля 2021, 11:50

Послы назначены указами главы государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов в Аргентине, Дании и Сербии, сообщает zakon.kz.

Указами главы государства:

Атамкулов Мади Бакирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Нуртаев Сергей Нуртаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия Нусупов Болат Турарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству, - говорится в сообщении Акорды.

Также сообщается, что указом главы государства Габит Сыздыкбеков освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Республике Сербия.

Распоряжением главы государства Мади Атамкулов освобожден от должности шефа протокола Президента РК, - говорится в сообщении.

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