Экс-супруга Джонни Деппа впервые стала мамой

Актриса впервые задумалась о материнстве четыре года назад.

Актриса и бывшая жена актера Джонни Деппа Эмбер Херд сообщила о рождении дочери, сообщает zakon.kz.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд, - уточнила звезда "Аквамена".

Актриса впервые задумалась о материнстве четыре года назад, но "на своих условиях".

Она выразила надежду, что человечество достигло той точки, когда нормально заводить детей, не состоя в браке.

Часть меня хочет придерживаться мысли, что моя личная жизнь никого не касается, – заключила Херд.

В 2015 году Эмбер вышла замуж за актера и партнера по фильму "Ромовый дневник" Джонни Деппа, с которым она встречалась 3 года до их свадьбы. 23 мая 2016 года Эмбер подала на развод, через три дня после смерти матери Деппа. В январе 2017 года развод был официально оформлен.

В 2017 году встречалась с инженером и миллиардером Илоном Маском.

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