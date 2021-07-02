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Назначен глава Службы протокола Президента РК

Фото: Акорда 2 июля 2021, 12:06

Им стал Михно Дмитрий.

Михно Дмитрий назначен начальником Службы протокола Президента Казахстана, сообщает zakon.kz.

Фото: Акорда

Распоряжением главы государства Михно Дмитрий Леонидович назначен начальником Службы протокола Президента Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении Акорды.

До назначения Михно являлся заместителем шефа протокола Президента.

В свою очередь, Мади Атамкулов освобожден от должности шефа протокола Президента.

Касым-Жомарт Токаев также подписал указ, которым Протокол Президента Республики Казахстан переименован в Службу протокола Президента Республики Казахстан.

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