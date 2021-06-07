10 нарушителей карантина выявили за сутки в столице

Нур-Султан вот уже третий месяц находится в "красной" зоне.

Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города. В минувшие выходные во всех районах Нур-Султана были выявлены нарушения карантина, передает официальный сайт акимата города.

Так, за прошедшие сутки, 6 июня мониторинговые группы привлекли к административной ответственности 10 заведений.

Нарушение карантина выявили в баре "Панаехали" по улице Нажимеденова 14 в Алматинском районе.

В Байконырском районе лаундж бар с Кайфом по улице Кенесары 65 работал с нарушением санэпидемиологических норм.

В Есильском районе сразу 7 увеселительных заведений нарушили режим карантина.

В районе Сарыарка компьютерный клуб Respawn работал после 23:00, несмотря на постановление главного санврача.

Все собранные материалы переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Напомним, Нур-Султан вот уже третий месяц находится в "красной" зоне по матрице оценки эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

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