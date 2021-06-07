Вопросы обеспечения безопасности граждан обсуждены на встрече с представителями КСК

На сегодняшний день участковые инспектора включены в общедомовые чаты.

Начальник Департамента полиции города Нур-Султан генерал-майор Ержан Саденов провел рабочую встречу в режиме онлайн с представителями КСК и ОСИ. Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

На встрече обсудили наиболее актуальные вопросы и основные приоритеты дальнейшего сотрудничества. В конференции приняли участие 86 представителей обслуживающих организаций.

В ходе обсуждения участники указали на проблемные вопросы, связанные с нарушением общественного порядка лицами без определенного места жительства, злоупотребляющими алкоголем и наркотическими средствами. Кроме того, отметили необходимость в установке дополнительных камер видеонаблюдения, а также в каникулярный период привлечение инспекторов по делам несовершеннолетних для работы с детьми во дворах, увеличение количества участковых инспекторов и обеспечение их транспортом.

Отметим, всего в городе насчитывается более 700 КСК и ОСИ, с которыми в дальнейшем будут организованы аналогичные встречи.

На сегодняшний день участковые инспектора включены в общедомовые чаты. Их насчитывается более 2-х тысяч. Работа в данном направлении успешно зарекомендовала себя в укреплении взаимосвязи полиции с населением.

По распоряжению руководителя столичной полиции за каждым КСК и ОСИ в целях осуществления контроля за работой участкового в части взаимодействия закреплены руководители служб аппарата Департамента и территориальных подразделений.

По поручению Главы государства реализуется концепция принципа «Полиция в шаговой доступности». С целью реализации данного поручения Министром внутренних дел РК генерал-лейтенантом полиции Е.З.Тургумбаевым 2021 год объявлен «Годом профилактики правонарушений». Уже в этом году в столице появятся современные модульные посты в местах массового скопления людей, планируется увеличить численность участковых инспекторов полиции. Улучшилось материально-техническое оснащение. Защита правопорядка, обеспечение безопасности и спокойствия граждан является главной задачей для нас, - подчеркнул начальник ДП Ержан Саденов.

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