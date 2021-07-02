Токаеву доложили о ситуации на валютном рынке

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за первое полугодие 2021 года.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, сообщает zakon.kz.

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за первое полугодие 2021 года, улучшении перспектив роста экономики Казахстана на уровне 3,6-3,9% и основных рисках для дальнейшего восстановления экономики страны из-за новых штаммов коронавируса, - говорится в сообщении Акорды.

Президент был проинформирован об ускорении инфляции за шесть месяцев текущего года до 7,9%, дисбалансах на внутренних рынках продовольствия, а также об усилении внешнего инфляционного давления и тенденции перехода центральных банков к ужесточению денежно-кредитных условий.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о ситуации на валютном рынке Казахстана, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.

Ерболат Досаев доложил о стабильной дедолларизации вкладов населения, росте кредитования реального сектора экономики и реализации планов по созданию казахстанской межбанковской системы платежных карточек.

Также главе государства были представлены модель оценки банков - участников системы гарантирования депозитов и подходы к сбалансированному регулированию цифровых финансовых экосистем.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.

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