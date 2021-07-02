Проект Divine использует космические технологии для трансляции Корана со спутника

Divine управляется и контролируется Eurasian Space Ventures.

Глобальный благотворительный фонд I AM PART OF, основанный предпринимателем из Казахстана Шухратом Ибрагимовым, объявил о запуске общественного проекта Divine, использующего космические технологии для трансляции сур Корана из космоса, включая полную коллекцию хадисов "Сахих аль-Бухари" для мусульман и всех верующих по всему миру. Аудио и мультимедийные файлы для Divine были загружены на спутник YAM-2, который направился в космос на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в рамках программы совместного использования с партнером SpaceChain и оператором миссии Loft Orbital.

Проект Divine был инициирован для того, чтобы развеять неверные представления и стереотипы об учении Ислама и представить возможность изучить писания священного Корана на разных языках мира.

Размещая информацию на серверах в космосе, Divine может передавать учение Корана более широкой аудитории благодаря большей зоне покрытия спутника.

При успешной активации на орбите в ноябре 2021 года файлы Корана будут передаваться из космоса на несколько платформ, созданных для проекта Divine. Среди них - официальный сайт Divine, а также приложение Divine Live, которое уже сейчас доступно для скачивания в Apple App Store и Google Play Store.

Пользователи получат доступ к священному тексту Корана, а также к полным аудио- и текстовым описаниям и объяснениям смысла учения на разных языках. С помощью платформ Divine пользователи смогут в режиме реального времени увидеть местоположение спутника, который транслирует мультимедийные файлы Корана.

Планируется также передавать мультимедийные файлы Корана из космоса на приемники, установленные на специальных наземных станциях, расположенных в сельских районах по всему миру, где доступ к Интернету ограничен.

Наша конечная цель - предоставить достоверную и доступную информацию об исламе людям по всему миру, желающим узнать больше о Коране и основах религии, — сказал Шухрат Ибрагимов, председатель попечительского совета I AM PART OF и основатель Divine. "Используя современные космические технологии, мы устраняем ограничения наземной инфраструктуры для более широкого охвата людей по всему миру. Divine создает новую границу доступности, выводя технологию за пределы Интернета, чтобы дать всем возможность одновременного доступа к учению ислама из одного источника.

Divine управляется и контролируется Eurasian Space Ventures (ESV), частной компанией, зарегистрированной в Казахстане, которая планирует стать центром для мировых космических проектов и связанных с ними организаций, желающих работать в Казахстане.

ESV и SpaceChain подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ) для дальнейшего сотрудничества и разработки совместных проектов в области космических технологий в течение двух лет.

Для более подробной информации смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!