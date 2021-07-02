Четыре уголовных дела возбудили за подделку паспортов вакцинации

23 уголовных дела возбуждено по фактам подделки и сбыта ПЦР-тестов.

23 уголовных дела возбуждено по фактам подделки и сбыта ПЦР-тестов в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По фактам подделки и сбыта ПЦР-тестов с начала года органами полиции возбуждено 23 уголовных дела, а по фактам подделки паспортов вакцинации - 4 уголовных дела, - сказал на заседании Межведомственной комиссии первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил Министерству внутренних дел усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся подделкой результатов ПЦР-тестов и паспортов вакцинации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!