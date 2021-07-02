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Школы Казахстана подготовят к новому учебному году

Фото: 24.kz 2 июля 2021, 13:01

Председатель МВК дал поручения акиматам регионов.

Учреждения образования Казахстана подготовят к новому учебному году в традиционном формате, сообщает zakon.kz.

Такое поручение дал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на заседании Межведомственной комиссии.

В целях подготовки к новому учебному году в традиционном формате председатель МВК дал поручения акиматам регионов заблаговременно подготовить и проверить учреждения образования на соответствие предъявляемым санитарным требованиям, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

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