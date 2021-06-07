Актюбинская область и Нидерланды намерены расширять сотрудничество

Объем взаимной торговли между областью и Королевством составил 278 млн долларов.

В понедельник, 7 июня, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в РК Андре Карстенсем и Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Королевстве Нидерландов Аскаром Жумагалиевым, а также представителями крупнейших иностранных компаний-инвесторов.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества Актюбинской области с Нидерландами в сферах сельского хозяйства, производства специализированного оборудования, а также реализации ряда инвестиционных проектов.

Объем взаимной торговли между Актюбинской областью и Королевством Нидерландов по итогам 2020 года продемонстрировал положительную динамику роста и составил 278 млн. долларов.

Есть огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, тепличного дела, в том числе локализации в регионе производства тепличного оборудования и материалов, - отметил аким области.

Посол Андре Карстенс подчеркнул заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

В Актюбинской области уже все условия готовы. Будем рады сотрудничеству. Это, безусловно, мой не последний визит в Актобе, - сказал Посол.

Добавим, на территории Актюбинской области в настоящее время действуют 25 компаний с участием нидерландского капитала.

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