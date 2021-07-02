В Алакольском районе построят ветропарк

Стоимость будущего источника "зеленой" энергии - 18 млрд тенге.

Ветропарк планируют построить в Джунгарских воротах.

Об этом на брифинге сообщил аким Алакольского района Алмас Абдинов.

Первый этап крупного инвестиционного проекта реализуют в 2022 году. 20 ветрогенераторов будут расположены на территории 300 га. Стоимость будущего источника "зеленой" энергии - 18 млрд тенге, а выдаваемая мощность - 35 МВт.

Ветропарк сможет обеспечить работой в сезон 100 человек, а постоянной работой будут обеспечены 20 местных жителей. Это только на первом этапе. Второй этап проекта будет реализован в 2025 году. Тогда мощность ветропарка достигнет 300 МВт, - сказал Алмас Абдинов.

Важно отметить, что данный проект - один из шести крупных инвестпроектов района - запланирован на 2021-2022 годы.

За этот период будут привлечены 43,3 млрд тенге инвестиций и создано 261 постоянное рабочее место. В числе проектов - молочная ферма ТОО "Наурыз Жетісу", форелевое хозяйство ТОО "Аква продукт", ГЭС "Тентек Энерджи" и другие.

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