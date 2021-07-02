Путин пообещал найти и вернуть останки Кенесары хана в Казахстан

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Путин заверил Назарбаева в том, что российская сторона окажет в этом всестороннюю помощь.
Останки хана Кенесары найдут и вернут в Казахстан, сообщает zakon.kz.
30 июня Нурсултан Назарбаев провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе переговоров Нурсултан Абишевич попросил президента России оказать содействие в этом процессе. Елбасы особо подчеркнул, что для казахского народа очень важно, чтобы останки последнего хана были захоронены на родной земле и его душа нашла успокоение. Владимир Владимирович Путин заверил Первого Президента Казахстана в том, что российская сторона окажет в этом всестороннюю помощь. По словам Путина, артефакт будет найден и возвращен народу Казахстана, - рассказал КАЗИНФОРМ советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.
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