Неиспользованные по назначению земельные участки изъяты и выставлены на торги в Нур-Султане

На сегодняшний день окончено 10 исполнительных производств находятся на исполнении.

В отделе по исполнению требований неимущественного характера Департамента юстиции города Нур-Султана с начала года находилось 18 исполнительных производств по изъятию неиспользованных по назначению земельных участков, сообщает официальный сайт акимата города.

В этой связи 7 неиспользованных по назначению земельных участков принудительно изъятых по решению суда, судебным исполнителем отдела были выставлены на торги и реализованы на общую сумму более ‪1 500 000 000 тенге.

На сегодняшний день окончено 10 исполнительных производств (7-исполнено в полном объеме, 3-прекращено в связи с отменой решения суда), 1 изъятый земельный участок выставлен на торги, 7 исполнительных производств находятся на исполнении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!