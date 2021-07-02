Опубликованы данные о запасах продовольствия в Казахстане

Производство продуктов питания наращивается и запасы постоянно обновляются и пополняются.

Министерство сельского хозяйства опубликовало данные о запасах продовольствия в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Министерство продолжает вести еженедельный мониторинг обеспеченности регионов по 32 видам основных продовольственных товаров.

Данный мониторинг учитывает запасы в стабилизационных фондах, в крупных торговых сетях, на складах у поставщиков и перерабатывающих предприятий.

По оперативным данным регионов в настоящий момент по республике имеются запасы различных продтоваров в объеме 795 тыс. тонн, в том числе у предприятий-производителей 298 тыс. тонн, на складах – 93,2 тыс. тонн, в торговых сетях – 353,2 тыс. тонн, в стабфондах – 19,8 тыс. тонн. Кроме того, имеется 325 млн яиц и 3,5 млн тонн продовольственной пшеницы, - сообщили в ведомстве.

Запасов скоропортящихся продуктов достаточно на неделю и более, а продукты длительного хранения запасены на несколько месяцев. Производство продуктов питания наращивается и запасы постоянно обновляются и пополняются. Поэтому дефицита по ним нет и не ожидается.

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