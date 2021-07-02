Новый мурал с Елбасы появился в Алматы

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Мурал появился еще в начале мая.
В Алматы появилось новое граффити с портретом Елбасы, сообщает zakon.kz.
Точнее, его перекрасили уже второй раз. Теперь рядом с портретом Первого Президента Казахстана появилась надпись: "Forever Young".
4 мая стало известно, что на пересечении улиц Жарокова и Мынбаева появился мурал с надписью: "Elbasy forever young!".
Тогда местные жители отметили, что изображение возникло буквально за ночь.
Спустя месяц мурал кто-то закрасил. Вместо портрета Елбасы на стене появилась надпись на белом фоне: "I'll be back..." и цифры - "01".
Кто автор этой работы, до сих пор неизвестно.
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