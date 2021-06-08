Какие культурные мероприятия пройдут в столице на этой неделе

Все мероприятия будут проводиться с соблюдением всех саннорм.

Узнать больше о поэте Сакене Сейфуллине, подробности жизни заключенных печально известного "Алжира", театральные представление и многое другое. О том какие культурные мероприятия в Нур-Султане анонсировало Управление культуры, расскажет официальный сайт столичного акимата.

В ГККП "Дирекция объединенных музеев города Нур-Султан" в "Структурном подразделении Музея Сакена Сейфуллина" пройдут 5 мероприятий, посвященных казахскому поэту Сакену Сейфуллину. С 7 по 11 июня астанчан и гостей столицы ждут видеоролики, выразительное чтение работ поэта, а также видео и фото экскурсии.

В "Музейно-мемориальном комплексе жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР" с 7 по 10 июня пройдет онлайн выставка "Нерасстрелянная вера" (к 125-летию со дня рождения узницы "АЛЖИРа" Ревекки Журбиной).

В Государственном театре танца "Наз" 7 и 10 июня пройдут онлайн показы эффектных танцев и мастер-класс по танцевальным движениям в исполнении артистов театра. 12 июня в бизнес-центре Аффари пройдет концертная программа на тему "Қимылмен өрнектелген "Наз" би әлем".

Для любителей кукольного театра с 11 по 13 июня пройдут красочные кукольные балеты в ГККП "Театр кукол".

Турнир по тогызкумалак среди молодежи столицы "Brain Games" прошел в концертном зале "Астана" государственной академической филармонии. 10 июня здесь ожидается концерт "Ән самалы" в рамках закрытия XVIII концертного сезона отдела народного пения с участием фольклорного ансамбля "Сарыарка".

"Государственный академический русский драматический театр им. М.Горького" порадует сразу тремя представлениями с 10 по 12 июня. Это импровизация "Братья Гримм" и премьера трагикомической притчи Г. Горин "Кин IV".

Онлайн -лекция "Сакральная карта. История Нур-Султана в памятниках и объектах столицы" запланирован на 10 июня Центром по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия.

"Музыкальный театр юного зрителя" 7 июня покажет траги-фарс премьеру "Мертвые души".

ГККП "Nomad City Hall" представит на суд зрителей драму "Ауыл хикаялары". 12 июня 19:00 спектакль "Ауыл хикаялары" будет поставлен по мотивам рассказов писателя Оралхан Бокей о селе: "Апамның астауы", "Маңдайдан бағың таймаса", "Қош, махаббатым". В спектакле рассказывается о первой любви, родственных отношениях.Режиссер спектакля: Әли Бидахмет, Нұржігіт Муслим.

Художественный руководитель спектакля: Заслуженный деятель РК - Сайлау Камиев.

8 июня "Столичный цирк" явит жителям и гостям столицы онлайн программу "Цирки мира", а 9 и 10 числа "Этно-мемориальный комплекс "Карта Казахстана "Атамекен" покажет онлайн выставки "Международный день моря" и "Международный день друзей".

"Централизованная библиотечная система" приглашает клубы по интересам для занятий по английскому языку, АРТтерапии, шахматам, тогызкумалак в Коворкинг центре библиотеки, а 9 июня здесь пройдет собрание клуба любителей комнатных растений "Флора". Если желаете качественно провести выходные, можно посетить "Библиотеку под открытым небом: летний читальный зал". "Централизованная библиотечная система" приглашает клубы по интересам для занятий по английскому языку, АРТтерапии, шахматам, тогызкумалак в Коворкинг центре массовой библиотеки #15 поселка Промышленное; 9 июня в массовой библиотеке #5 пройдет встреча клуба любителей комнатных растений "Флора".

Если желаете качественно провести выходные, можно посетить "Библиотеку под открытым небом: летний читальный зал"" в городских парках города, на ""Аллее писателей"", который расположен на улице Абая - ул. Сембинова до улицы Егемен Казахстана.

Стоит отметить, все мероприятия будут проводиться с соблюдением всех саннорм.

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