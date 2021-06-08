В 2021 году в столице планируется построить более 3 млн кв. метров жилья

На сегодня в очереди на получение жилья в Нур-Султане состоит свыше 48 тысяч человек.

Аким столицы Алтай Кульгинов в интервью журналисту газеты "Егемен Қазақстан" рассказал о растущих темпах жилищного строительства в городе, а также увеличении льготного жилья.

На сегодня в очереди на получение жилья в Нур-Султане состоит свыше 48 тысяч человек. В 2020 году в городе построено более 3 млн. квадратных метров жилья, в этом году данный показатель планируется довести до 3,2 млн. кв. метров.

Президент поручил увеличить количество доступного жилья и объемы строительства в три раза. В прошлом году нам удалось превысить эти показатели. К примеру, мы расширили категорию получателей льготного арендного жилья. Теперь в этой программе могут принимать участие не только медицинские работники и учителя, но и другие представители социальной сферы: пожарные, работники сферы культуры и спорта, сотрудники полиции. Также мы увеличили сумму выдаваемых жилищных сертификатов с 1 млн. до 1,5 млн. тенге. Что касается молодежи, в столице уже два года действует программа арендного жилья для работающей молодежи, которая была инициирована Елбасы, - сообщил Алтай Кульгинов.

В 2018 году в Нур-Султане сдали в эксплуатацию 1800 соцквартир, в 2019 году - 2 900 социальных квартир, в 2020-м - более 7 000 квартир. В этом году эту цифру планируется довести до 10 тысяч.

При этом основной задачей акимата города является обеспечение принципа шаговой доступности жителей к социальным объектам. Так, на этапе планирования предусматривается открытие на первых этажах домов центров детского развития, детских садов, пунктов оказания медицинской помощи, опорных пунктов полиции и других объектов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!