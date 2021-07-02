Произведения двух композиторов до сих пор не потеряли слушателей и поклонников творчества.

Муралы Батырхана Шукенова и Нургисы Тлендиева появились в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Произведения двух композиторов до сих пор не потеряли слушателей и поклонников творчества.

Кюи Н. Тлендиева "Аққу", "Әлқисса", "Махамбет" и песни "Құстар әні", "Куә бол", "Сарыжайлау" до сих пор остаются в памяти народа, а песни Б. Шукенова, такие как "Отан ана", "Жүрегімде Астана", "Джулия", "Твои шаги" являются уникальными произведениями музыкального искусства.

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