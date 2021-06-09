Алтай Кульгинов назвал вредителей экологии

Нарушителей также выявляют через 109iKomek.

С начала года в Нур-Султане ликвидировано свыше 50 несанкционированных мест для мусора. На полигон было вывезено более 37 тыс. тонн отходов. Об этом рассказал глава города Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Аким столицы рассказал о мерах по улучшению экологии в городе. По его словам, в городе продолжают устранять несанкционированные свалки и собираются дальше пресекать подобные действия со стороны вредителей экологии, которые ради собственной выгоды и нежелания затрачивать время на вывоз твердо-бытовых отходов на специальный полигон, нарушают законодательство.

Сегодня для принятия дополнительных мер и недопущения появления несанкционированных мест для ТБО провёл встречу с районными акиматами, экологической полицией, предприятиями, которые занимаются вывозом твердо-бытовых отходов и т.д. - написал аким.

Для улучшения экологии и санитарно-эпидемиологической обстановки уже в текущем году запустят работу площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера "Северная гряда".

На площадке предусмотрена установка дробильного комплекса, который будет перерабатывать такие строительные отходы, как кирпич, асфальт, бетонные отходы и т.д. Это позволит часть сырья использовать повторно, к тому же, упростит процесс утилизации отходов. Кроме того, к примеру, 50% строительного мусора можно будет перерабатывать в щебень, 10-15% - в арматуру и т.д.

Продолжим работы по модернизации мусороперерабатывающего завода. Это позволит практически в 2 раза увеличить мощность предприятия – с 250 тыс. тонн в год до более 450 тыс. в год. Тип сортировки отходов переведем с ручного на полуавтоматический. Сам полигон состоит из двух ячеек, - добавил Алтай Кульгинов.

Аким поручил усилить работу оперативной группы по проведению рейдов и мониторинга строительных объектов на факты нарушения вывоза строймусора на незаконные места. Так как основными нарушителями являются именно стройорганизации.

Стройкомпаниям, которые не заключили договоры с компаниями на вывоз мусора на специальные для этого отведенные места, необходимо заключить. В случае злостных нарушений будем останавливать работу на строительных объектах, вплоть до приостановления лицензии, - написал аким.

Нарушителей также выявляют через 109iKomek – систему видеонаблюдения.

Так, только с 20 апреля по 31 мая через камеры зафиксировано 24 факта нарушения. Водители привлечены к ответственности. По данному направлению будут увеличивать количество камер.

Для отдельного сбора твёрдых бытовых отходов по городу установлены специальные контейнеры. Уровень переработки ТБО достиг показателя в 75%, выемки вторичного сырья - 17%.

Данные показатели необходимо увеличивать планомерно. Также по городу установлено более 530 спецконтейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп. В учебных заведениях проводили экологические часы. Важно с юных лет объяснять детям значимость экологии и прививать культуру. Проводим экологические субботники, высаживаем деревья. Здесь нам непосильную помощь оказывают надо волонтёры и неравнодушные горожане. Все мы должны понимать, что навредив природе - вред мы наносим себе, - заключил аким.

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