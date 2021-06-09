В "Меga Silk Way" раздают подарки для вакцинированных

Подарки и сертификаты можно получить вне зависимости от того, какой компонент вакцины был получен.

Подарочные сертификаты и скидки в ресторанах раздают в пунктах вакцинации в ТРЦ "Меga Silk Way".

Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

В торговом центре массовая вакцинация стартовала 12 апреля. Компоненты вакцины можно получить на территории ледового катка "Mega Аrena" на первом этаже. Прививочный пункт работает с 10:00 до 22:00.

Мы выдаем сертификаты на ледовый каток. Можно час покататься на коньках. Сертификат выдается бессрочно. Также мы выдаем скидочные сертификаты от арендаторов: кофейни Marrone Rosso, Tchibo, ресторан Sadu. Сертификаты от арендаторов действуют день в день. Тем самым, мы пытаемся стимулировать население — получить вакцину и образовать коллективный иммунитет, — рассказал заместитель начальника административно-хозяйственного отдела Абзал Ахметов.

Подарки и сертификаты можно получить вне зависимости от того, какой компонент вакцины был получен.

Вакцинация осуществляется без предварительной записи, в порядке живой очереди. У нас стоит терминал, который выдает талоны. Вакцинацию осуществляют выездные прививочные бригады территориальных поликлиник в соответствии с санитарными требованиями. Чтобы получить вакцину, необходимо иметь удостоверение личности, — сообщил Абзал Ахметов.

Один из получателей подарочного сертификата поделился своими впечатлениями от акции.

Получил первую дозу вакцины. Чувствую себя хорошо. Думаю, внести вклад в создание коллективного иммунитета — это долг каждого казахстанца. Так, мы сможем сберечь себя и своих близких. Приятно удивлен тем, что раздают такие подарочные сертификаты. Каждому будет приятно и радостно получить небольшой презент. Пусть таких акций будет еще больше, — говорит Ринат Медетбек.

Напомним, в столице развернуто свыше 100 прививочных пунктов вакцинации против КВИ: в учреждениях ПМСП, а также в крупных ТРЦ и торговых домах. В и числе - ТРЦ "Mega Silk Way", "Keruen", "Хан Шатыр", "Абу-Даби Плаза", "Азия Парк", "Сарыарка" и торговые дома "Алем" и "Евразия". Пункты вакцинации работают с 10:00 до 22:00 часов вечера без выходных.

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