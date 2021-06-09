Свыше 1000 субъектов предпринимательства работают в рамках проекта Ashyq

Еще порядка 40 объектов общественного питания проявили инициативу подключиться к проекту.

Список предпринимателей, работающих в рамках проекта «Ashyq» растет с каждым днем. В Нур-Султане в проекте принимают участие 1049 субъектов бизнеса. Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

В рамках проекта работают 62 фитнес-клуба, 27 спа-центров, 17 бассейнов, 3 боулинг-клуба, 42 компьютерных клуба, 33 сауны, 760 организаций общественного питания, 11 кинотеатров, 7 театров, 5 концертных организаций, 9 бильярдных клубов, 3 выставочных центра, 19 лотоклубов, 43 добровольных участников проекта, 4 отеля и 5 детских развлекательных центров.

Сообщается, что еще порядка 40 объектов общественного питания проявили инициативу подключиться к проекту.

В целом, пилотный проект «Ashyq» - это в первую очередь обеспечение безопасности посетителей и персонала, а также возможность работать бизнесу без ограничений вне зависимости от «зоны» эпидемиологической оценки, а также тем объектам предпринимательства, которые находились под запретом.

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