В Нур-Султане мест для отдыха и зеленых массивов станет еще больше – Алтай Кульгинов

Все работы по благоустройству столицы реализуются в соответствии с основной концепцией мастер-плана "Нур-Султан - комфортный город".

Озеленение столицы будет продолжаться с широким размахом. Об этом заявил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в интервью журналисту газеты "Егемен Қазақстан", передает официальный сайт столичного акимата.

Аким заявил, что в этом году продолжится работа по озеленению столицы, а значит, и по улучшению экологии города. В столице появятся больше мест для комфортного отдыха жителей и гостей. Во дворах и общественных пространствах – парках, скверах, бульварах, появятся новые насаждения.

Мы благоустроим пешеходный бульвар вдоль проспекта Б. Момышулы до набережной. На территории волнообразной аллеи установят столы для игры в настольный теннис и шахматы, теневые зоны для отдыха и качели. Здесь проложат эко-маршрут, объединив Триатлон-парк с новым сиреневым садом. Высадим здесь более тысячи саженцев сирени и создадим целый сад, - сообщил аким.

По его словам, все работы по благоустройству столицы реализуются в соответствии с основной концепцией мастер-плана "Нур-Султан - комфортный город". По данному направлению есть своя карта развития.

Аким напомнил, что в прошлом году в городе началось масштабное благоустройство Триатлон-парка. Тогда в столице впервые обустроили пространства под мостами. Так, под мостом "Архар" по улице Сарайшык появилось несколько зон для занятия спортом, а на территории парка разбили футбольные поля. Это мост между Триатлон и Президентским парками. Данный проект найдет свое продолжение и в этом году.

Кроме того, в парке Первого Президента установлены теневые навесы, качели, три фонтана, в том числе с туманным испарением, скамейки и т.д. В будущем планируется построить через реку велопешеходный мост, который объединит в единый кластер два парка – парк Первого Президента и парк вдоль реки Есиль.

На правом берегу столицы вдоль улицы Азербайжана Мамбетова создали новую зону для променада. Как и Арбат, это общественное пространство для пешеходов.

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