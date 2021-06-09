Проект Ashyq выявил свыше 3000 нарушителей карантина

Жители с "красным" или "желтым" статусом, перемещаясь по общественным местам мегаполиса, являются разносчиками COVID-19.

С момента внедрения проекта «Ashyq» выявлены 3140 нарушителей домашнего карантина. Из них 1436 больных и 1704 контактных лиц. Об этом сообщил Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова на онлайн-брифинге на тему: «Реализация проекта Ashyq и участие столичных ТРЦ в вакцинации населения», передает официальный сайт акимата города.

По словам Бейсеновой, в столице также обнаружен 101 нарушитель, которые посещают заведения, несмотря на красный и желтый статус в приложении. Она отметила, что со всеми нарушителями будет проведена разъяснительная работа по поводу соблюдения режима изоляции.

Неоднократно обращалось внимание на нарушение ограничительных мер и карантина амбулаторными больными, и лицами, находящимися в близком контакте. Они остаются основными причинами продолжающейся регистрации коронавирусной инфекции, - заявила главный санитарный врач Нур-Султана.

По данным главного санврача города, в столице благодаря проводимым мероприятиям ситуация по COVID-19 стабилизируется со снижением уровня заболеваемости. Недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения по сравнению с май месяцем снизился с 210 до 110. В настоящее время в городе активных очагов инфекции - 1576, из них: домашних – 1229, среди организованных – 347. Под медицинским наблюдением находится 3216 контактных лиц.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Министерством здравоохранения Республики Казахстан утверждены санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим изоляции для больных и контактных КВИ. За не исполнение данных требований предусмотрено административное наказание нарушителей режима самоизоляции выявленные с помощью информационной платформы Ashyq.

Согласно постановлению, если гражданин заведомо зная о своем инфицированном статусе, нарушил режим самоизоляции и умышленно создал угрозу заражения для окружающих, то ст. 425 частью 1 КоАП РК ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП или 87 510 тенге. Данные Правила вступают в силу 10 июня 2021 года.

Жители с «красным» или «желтым» статусом, перемещаясь по общественным местам мегаполиса, являются разносчиками COVID-19, заражая горожан – с ослабленным иммунитетом, пожилого и детского возрастов, а также других лиц из группы риска. Тем самым «вносят вклад» в ежедневный прирост заболеваемости, увеличивая период нахождения города Нур-Султан в «красной» зоне», - подытожила главный санитарный врач города Нур-Султан.

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