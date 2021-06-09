Река Есиль готова к безопасному движению судов

Очистка дна и фарватера реки Есиль необходима для движения теплоходов столицы.

На реке Есиль начались работы по очистке дна от иловых и донных отложений, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Работа производится "Управлением охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан" совместно с Предприятием "ЖасНур".

Очистка дна и фарватера реки Есиль необходима для движения теплоходов столицы. Ежегодно во время весеннего половодья донные отложения аккумулируются на дне реки и могут препятствовать движению маломерных судов, для которых необходима глубина воды не менее 1,5 м.

На производственных участках, в настоящее время имеются специально отведенные земельные участки для дислокации спецтехники и откачки иловой примеси из реки. После осадки и осушки иловые отложения вывозятся на специально отведенный гидроотвал. Работы по очистке дна выполняются с помощью специализированной техники "Землесосный снаряд". На сегодняшний день со дна поднято 12800 м3 донных отложений.

Для определения проблемных участков регулярно замеряется глубина воды. По результатам замеров особо заиленные участки наблюдаются в районе ж/м Тельмана, где соединяются правый и левый витки "Зеленого острова" в этих местах глубина реки варьируется от 40 см. Скопления иловых и донных отложений также наблюдаются в конце судоходного участка после моста "Тулпар" по пр.Сарыарка.

Река Есиль является главной артерией города, где имеются судоходные прогулочные участки, которые требуют ежегодного обследования дна и содержания судоходного пути в оптимальном для движения судов состоянии. Отметим, очистка дна реки Есиль также важна как одна из составляющих мер по предотвращению течения паводковых вод в паводковый период.

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