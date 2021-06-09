В Нур-Султане откроется специальная улица для выходных - "Demalys Promenade"

Пешеходная зона протянется от улицы Мамбетова до Старого Арбата.

12 июня в столице Казахстана будет открыта уютная улица для пеших прогулок "Demalys Promenade". Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

Пешеходная зона протянется от улицы Мамбетова до Старого Арбата. Проект будет запущен в рамках мастер-плана "Нур-Султан - уютный город". Все выходные в течение лета на территории пройдут выступления творческих коллективов, концертных организаций и театров города Нур-Султан. В день открытия с 10:30 до 21:30 жителей города будут ждать развлекательные программы для взрослых и детей.

Прогулочная зона начнется с входной арки, недалеко будет установлена сцена для выступлений. Далее по пешеходной улице будет стоять торгово-выставочная площадка с шатрами. Появится и угол художников, места для игры в шахматы и национальные игры. Также установят необычные инсталляции, барные столы и фотозоны из арт-объектов.

В рамках реализации мастер-плана "Нур-Султан комфортный город" по поручению Акима столицы Алтая Кульгинова уделяется внимание строительству общественных пространств и дворов. Одно из них – это "ДЕМАЛЫС PROMENAD". Для наших жителей и гостей появилась еще одна точка притяжения. Уверен, что историческая часть нашего города будет еще интереснее. В начале лета открыли часть "Театрального бульвара" на ул. Ж. Омарова (от пр.Республики до М. Ауезова). Также на набережной р.Есиль ведутся ремонтно-восстановительные работы. Там будут интересные места для отдыха, велодорожка от пешеходного моста "Атырау" до моста Қабанбай батыра. Кроме того, на тротуарной части проспекта Республики, от микрорайона Самал до улицы Гете будут проведены ремонтные работы, построено 4 общественных пространств. Все эти работы проводятся для жителей, для их удобства и досуга, - отметил Аким района "Сарыарка" г.Нур-Султан Е.Байкен.

В новом месте отдыха и развлечений для всей семьи предусмотрели и оформление в ночное время - световые консоли, перетяжки, гирлянды. Для комфортности вечерних прогулок проведут освещение. Фасады некоторых домов украсят граффити, как и конструкциями для граффити-фестивалей.

В рамках 30-летия Независимости будет проведен ряд мероприятий. Одним из таких событий станет "Творческий марафон". Акиматом города было принято решение о проведении данного проекта на открытом воздухе, с соблюдением всех санитарных норм. В рамках проекта выступят ведущие творческие коллективы столицы, театрами будут представлены долгожданные спектакли, концертными организациями будут организованы разножанровые концерты, мастер-классы для желающих обучиться искусству танца и еще много интересного и полезного будет для жителей города, - отметил руководитель Управление культуры г.Нур-Султан Н.Алимжанов.

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