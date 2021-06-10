Марафон "Доступный город" прошел в столице Казахстана

Марафон состоялся с соблюдением всех санитарных норм и в сопровождении патрульной полиции.

В Нур-Султане прошел марафон "Доступный город" для людей с инвалидностью. Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

Организатором марафона, посвященного 30-летию Независимости Казахстана, выступило общественное объединение инвалидов Центр "Независимая жизнь "ДОС". Основная идея марафона – доступное и комфортное передвижение по городу людей с инвалидностью на колясках, электрических мото-приставках и так далее.

Наш марафон приурочен к 30-летию Независимости Казахстана. Мы хотели бы на своем примере показать общественности, что есть такие люди, которые, передвигаясь на инвалидных колясках, не сидят дома. Теперь у нас есть приспособления в виде электрических мото-приставок. Люди могут брать у нас в аренду эти мото-приставки. Таким образом, прогуливаться по красивым местам нашей столицы. Это уже и есть независимость одного человека, то есть нет необходимости просить помощи у других, - сказал исполнительный директор общественного объединения Центра "Независимая жизнь "ДОС" Ардак Отарбаев.

В марафоне приняли участие 16 человек на инвалидных колясках. Движение мотопробега прошло по маршруту: проспект Кабанбай батыра – Кургалжинское шоссе – проспект Туран – Центральный парк.

Впервые, наверное, в республике мы проводим мотопробег на мото-приставках. Наша столица первая "открывает двери" таким марафонам и свободному передвижению людям с инвалидностью на колясках, — подчеркнул Ардак Отарбаев.

Как отметили в Центре, стоимость одной электрической мото-приставки составляет около 300 тысяч тенге. Общественное объединение закупило пока 10 приставок из Китая, но в дальнейшем, исходя из финансирования, планируется дополнительный закуп.

Организаторы также добавили, что в будущем такие мотопробеги колясочников будут проводиться ежегодно.

Мы проводим забеги, участвовали в городских марафонах. Ежегодно проводим мероприятие "Парк активного отдыха", то есть собираем таких же активных ребят и устраиваем загородный отдых. Есть ребята, которые только получили травмы и не знают, куда обращаться. Мы их собираем, знакомим друг с другом, чтобы они общались, — говорит Ардак Отарбаев.

Стоит отметить, что марафон состоялся с соблюдением всех санитарных норм и в сопровождении патрульной полиции города Нур-Султан.

Центр "Независимая жизнь "ДОС" — это организация, объединяющая людей с поражением опорно-двигательного аппарата, передвигающихся с помощью инвалидных колясок. Цель организации – улучшение качества жизни людей, имеющих инвалидность, устранение психологических, физических и экономических барьеров, создание равных возможностей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!