В Нур-Султане проходит чемпионат Казахстана по дзюдо

Последний раз Чемпионат Казахстана по дзюдо в столице проходил в 2018 году.

В столице более 300 лучших дзюдоистов Казахстана вышли на татами в рамках чемпионата страны, впервые с 2018 года. В Нур-Султане дан старт первенству Казахстана среди мужчин и женщин до 23 лет, сообщает официальный сайт акимата города.

На открытии чемпионата Президент Федерации дзюдо Казахстана Кайрат Кожамжаров отметил, что этот год очень важен для спортсменов в связи с Олимпиадой в Токио, а также пожелал спортсменам удачи и побед в предстоящем соревновании.

За последние полтора года участие в соревнованиях, в том числе за рубежом, стало проблематично. Но в последнее время наша сборная принимает участие в соревнованиях по всему миру. Сегодня проходит первенство страны среди мужчин и женщин до 23 лет. После возвращения на спортивную арену, наши дзюдоисты ведут активную подготовку к Олимпиаде в Токио. Мы надеемся, что наша молодежь оправдает все надежды, как и наши именитые спортсмены, — сказал Кайрат Кожамжаров.

Стоит отметить, что последний раз Чемпионат Казахстана по дзюдо в столице проходил в 2018 году. Дзюдоистам пришлось пропустить в прошлом году соревнования в связи с пандемией. В этом году первенство проходит с соблюдением всех санитарных норм и без зрителей.

Чемпионат РК по дзюдо для мужчин и женщин до 23-х лет проходит ежегодно. Он считается переходящим чемпионатом с молодёжного возраста во взрослые разряды. На сегодня более 300 спортсменов со всех регионов прибыли на соревнования. Уровень подготовки хороший – здесь участвуют и чемпионы мира, и чемпионы Азии. С каждого региона приехали по 2 спортсмена в каждом весе. Чемпионат должен был проходить еще в том году, но в виду пандемии мы его отменили. В этом году, соблюдая все санитарные нормы, все-таки его провели в столице, — рассказал руководитель КГУ «Дирекция развития спорта по олимпийским видам» акимата города Нур-Султан Багдат Данияров.

Он также добавил, что от столичных спортсменов ожидают два «золота» и два «серебра».

Одним из чемпионов первенства в весовой категории до 60 кг стал спортсмен из Жамбылской области Ернур Сулеймен. После финального поединка чемпион поделился своими впечатлениями.

Я выражаю огромную благодарность своим тренерам за то, что сегодня я стал чемпионом. Мой соперник моложе меня, один из сильнейших дзюдоистов, его было тяжело победить. Ни одна схватка не давалась легко. Следующая цель — стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом, — сказал Сулеймен.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!