Какие меры принимаются для стабилизации цен на продукты питания в столице

Привлечены инвесторы для строительства 3-х оптово-распределительных центров общей площадью порядка 50 тыс. кв. м.

Акиматом столицы на системной основе проводятся работы по стабилизации цен на социально значимые продовольственные продукты. Работа ведется по нескольким направлениям: сформирован стабилизационный фонд, продолжается проект «оборотный механизм», заключены «форвардные контракты», ежегодно проводятся сезонные ярмарки и встречи с производителями сельскохозяйственной продукции и т.д.

Первое. Продолжается проект «оборотный механизм». Расширено количество участников проекта с 4 сетей до 9 сетей. Это «Магнум», «Астыкжан», «Кенмарт», «Анвар», «Рахмет», «Акмол», «Бигшанхай», «Шапагат», «Вкусмарт». Кроме того, увеличена сумма, выделяемая торговым сетям на закуп продовольствия почти в 24 раза – со 180 млн тенге до 4,3 млрд тенге (за последние 4 года). Это позволяет реализовывать продукты по фиксированным ценам: картофель, лук, капусту, морковь, рис, гречку, подсолнечное масло, яйца, муку, мясо птицы, молоко, творог и т.д.

К примеру, цены на картофель начинаются с 225 тенге. На оптовом рынке Шарын картофель реализовывается по цене 270 тг/кг, в магазине КенМарт стоимость картофеля составляет 288 тг/кг, сети магазинов Акмол – 320 тг/кг и т.д. Второе. Заключены «форвардные контракты» с 3 фермерскими хозяйствами на сумму почти 665 млн тенге (ТОО «АА Агро» на сумму 398 300 млн.тг, ТОО «Кереку агро» на сумму 105 074 млн.тг, ТОО «Астык ПВ» на сумму 260 910 млн.тг, г) на реализацию овощной продукции с ноября т.г. по май 2022 года, в период межсезонья, когда цены на них растут. Таким образом, реализуемая продукция будет напрямую попадать с поля на полки. Третье. Продолжается работа по стабилизации цен на хлеб. Для этого выделено дополнительно 600 млн. тенге из местного бюджета на закуп муки у отечественных производителей. Данного объема муки будет достаточно до сбора следующего урожая - сентябре 2022 года. Четвертое. С апреля месяца проводятся сельскохозяйственные ярмарки выходного дня (Сауран 7 и Косшыгулулы 14) с участием товаропроизводителей Целинградского района Акмолинской области и предпринимателей города Нур-Султан, по ценам товаропроизводителей и оптовых реализаторов.

Кроме того, в скором времени откроется сезон ярмарок с участием регионов республики. Планируется провести 14 ярмарок. Через ярмарки создаются условия для закупа продуктов по ценам ниже на 10-15%.

Пятое. Привлечены инвесторы для строительства 3-х оптово-распределительных центров общей площадью порядка 50 тыс. кв. м. Сумма привлекаемых частных инвестиций составляет порядка 15 млрд. тенге. ОРЦ позволят в больших объемах хранить продовольствие.

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