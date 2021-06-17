Спортсмены олимпийского состава получили вакцину от КВИ в Нур-Султане

В Нур-Султане развернуто свыше 100 прививочных пунктов вакцинации против КВИ.

Жители Нур-Султана активно получают вакцину против коронавируса, среди них немало известных деятелей культуры, спорта, общественников и крупных трудовых коллективов. Накануне в одном из столичных прививочных пунктов вакцинацию прошли спортсмены олимпийского состава, сообщает официальный сайт акимата города.

Среди получивших вакцину от КВИ – Заслуженный мастер спорта РК, серебряный призер Олимпийских игр Гюзель Манюрова, которая сделала выбор в пользу отечественного препарата QazVac.

Никаких требований на сегодняшний день от НОКа по прохождению вакцинации нет, все носит рекомендательный характер с надеждой на сознательность спортсменов. Поскольку это личное решение каждого – вносить или нет вклад в формирование коллективного иммунитета, - отметила именитая спортсменка.

По словам призера Олимпиады, никакого дискомфорта и слабости при получении вакцины не испытывала.

Чемпионка Казахстана по женской борьбе Диана Каюмова также была среди вакцинировавшихся спортсменов.

Население получает вакцину и чувствует себя хорошо, я тоже приняла решение пройти вакцинацию, - сказала она.

По словам директора КГУ «Дирекция развития спорта по неолимпийским видам» акимата города Азамата Хамзина, 50% спортсменов уже прошли вакцинацию.

У нас уже половина спортсменов получили вакцину. Здоровье хорошее. Никаких изменений не произошло. Все занимаются по прежнему режиму, не бросая тренировок. 50% наших коллег получили вакцину, некоторые имеют медотвод, кто-то только недавно переболел. Со мной приехали 5 наших сотрудников. Планируем до конца июня пройти 100%. Все спортсмены готовы пройти вакцинацию по своему желанию. Мы никого не обязываем, - отметил он.

Напомним, в Нур-Султане развернуто свыше 100 прививочных пунктов вакцинации против КВИ. Они расположены в учреждениях ПМСП и крупных торгово-развлекательных центрах, торговых домах.

На сегодня 1 компонентом вакцины против коронавируса в столице привито 179 859 человек, 2 компонентом - 126 238 горожан.

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