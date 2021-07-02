Какие лимиты установят для охотников в Казахстане

Произошла корректировка лимита на изъятие отдельных видов животных, являющихся объектом охоты.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов подготовило изменения в лимиты изъятия объектов животного мира с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года, сообщает zakon.kz.

Так, по всему Казахстану во время охоты можно будет истребить 473 лося, 1063 марала, 9800 сибирских косуль, 11 273 кабана, 1162 горных козла, 108 бурых медведей, кроме Тяньшаньского.

Также можно будет выловить 44 167 лисиц, более 394 тысяч зайцев, 2282 норки, 236 850 гусей, 911 тысяч уток, 82 234 фазана, 110 255 куропаток, 107 070 голубей.

Посмотреть полный список изъятия животных и птиц по регионам можно на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 19 июля.

Кроме того, документ предусматривает лимиты изъятия животных в научных целях.

Речь идет о сайгаках, кабанах, косулях, лисах, корсаках, сурках. Также в этот список вошли гуси, утки, тетерева, лысухи, кулики.

Как поясняется, причинами корректировки лимита на изъятие отдельных видов животных, являющихся объектом охоты, послужили их численность и биологические особенности.

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