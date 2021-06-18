Купальный период: Как в столице обеспечивается безопасность на воде

Департаментом по ЧС города Нур-Султан усиленно проводятся все необходимые мероприятия.

В столице на сегодня установлены 23 места купания населения, из которых только 3 имеют разрешение, остальные являются несанкционированными и представляют опасность. О том, как в купальный сезон обеспечивается безопасность на воде и об основных причинах несчастных случаев на водоемах, на онлайн-брифинге рассказал исполняющий обязанности начальника ДЧС города Нур-Султан Есен Байыров, сообщает официальный сайт столичного акимата.

По словам спикера, Департаментом по ЧС города Нур-Султан усиленно проводятся все необходимые мероприятия по недопущению гибели и травматизма людей на воде.

В настоящее время приведены в готовность силы и средства ДЧС г. Нур-Султан из числа 29 спасателей-водолазов, подготовлены к эксплуатации 2 единицы оперативно-спасательной техники с водолазным снаряжением, 6 единиц плавательных средств и другое спасательное оборудование. Ежедневно в рейдовых мероприятиях задействовано более 80 человек, с увеличением количества сотрудников в выходные и праздничные дни, - проинформировал Есен Байыров.

Во время рейдовых мероприятий проводятся беседы с жителями и гостями столицы с распространением агитационной продукции.

Вместе с тем, в целях обеспечения безопасности и информирования граждан ДЧС совместно с акиматом установлены 140 запрещающих знаков, 20 информационных стендов и 20 плавучих знаков на запрещенных местах для купания.

За прошлый купальный период 2020 года на водоемах города Нур-Султан погибло 5 человек. Уже до наступления купального периода текущего года в столице имеются трагические случаи происшествия на водоемах, где погибло 3 человека, из них 1 ребенок. Основными причинами несчастных случаев на воде является купание в запрещенных и необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения, а также оставление детей вблизи водоемов без присмотра взрослых, - добавил спикер.

Напомним, в столице определены 23 места купания населения, из которых 3, согласно Постановления акима г. Нур-Султан являются разрешенными: Центральный пляж, зоны отдыха «Три пескаря» и «Столичный двор».

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