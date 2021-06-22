Республиканскую акцию "Нет насилию в семье!" запустили столичные полицейские

В местах массового пребывания граждан размещены билборды и плакаты на тему бытового насилия.

Департамент полиции Нур-Султана до конца июня проводит акцию "НЕТ насилию в семье!" с целью профилактики бытового насилия, информирования общественности о мерах по предупреждению и пресечению насилия в семье, привлечения внимания общества к этой проблеме, передает официальный сайт столичного акимата.

Вместе с сотрудниками Департамента полиции города в акции активно принимают участие представители заинтересованных государственных органов, неправительственных организаций, общественности, СМИ.

В рамках целого комплекса мероприятий столичные стражи порядка провели сегодня в одном из ТРЦ города акцию "Белая лента", где раздавали посетителям центра символичные ленточки.

Департамент полиции города Нур-Султан в этом году с 21 по 30 июня проводит республиканскую акцию "НЕТ насилию в семье!". Сегодня сотрудники Департамента полиции г.Нур-Султан в торгово-развлекательном центре "Аружан" начали проведение акции "Белая лента". Ее главная цель - обратить внимание на проблему насилия над женщинами. Ни одна женщина, ни одна девочка не должны подвергаться никакому насилию, - подчеркнула руководитель отдела по защите женщин от насилия Департамента полиции города Гульмира Шрахметова.

В целях проведения информационно-разъяснительной работы в населенных пунктах организовываются мобильные акции посредством личного приема населения руководством местной полицейской службы в специально выделенных автобусах, обозначенных соответствующими баннерами.

Кроме того, в рамках масштабной акции на предприятиях и организациях будут проводиться брифинги, семинары, тренинги, круглые столы по пропаганде семейных ценностей, а также предупреждению и пресечению бытового насилия.

В местах массового пребывания граждан размещены билборды и плакаты на тему бытового насилия.

Во время проведения мероприятий будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические нормы.

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