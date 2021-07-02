На 28 млн тенге оштрафовали главу Центра медицины катастроф Шымкента за взятку

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Ранее от подозревался в получении 700 тыс. тенге в качестве взятки за трудоустройство в филиал ГУ на должность фельдшера.