Как вакцинация действует на организм: Мнение эксперта

В столице работает свыше 100 пунктов вакцинации.

Почему вакцинация от коронавируса проводится только для людей старше 18 лет и можно ли планировать беременность после получения прививки?

Об эффективности вакцинации и ее влиянии на человеческий организм рассказала врач-эпидемиолог Городской поликлиники №4 Айман Досанова в прямом эфире на официальной странице столичного акимата в Instagram.

Борьба с пандемией коронавируса ведется уже второй год. Колоссальная нагрузка в этом нелегком деле легла на систему здравоохранения и медработников. С начала года на помощь медикам пришла вакцинация, являющаяся единственно верным способом выработать коллективный иммунитет и вернуться в прежний ритм жизни.

Сейчас у людей есть выбор, какую вакцину получить – российского, казахстанского или китайского производства. Все это делается на добровольной основе. Важность вакцины колоссальна, поскольку именно массовая вакцинация не раз спасала человечество от разного рода болезней, от которых до этого умирали сотни людей. К сожалению, в интернете мы порой видим недостоверную информацию о вреде вакцины против коронавируса. Но все эти препараты перед выпуском прошли множество проверок и испытаний, поэтому хочется, чтобы люди не верили ложным фактам, а опирались только на научно доказанные данные, - отметила врач-эпидемиолог.

По словам спикера, для того, чтобы остановить пандемию пройти вакцинацию должно около 60-70% населения, именно тогда может выработаться коллективный иммунитет, а заражать будет некого.

Пользуясь случаем, я также хочу призвать граждан соблюдать элементарные правила и саннормы. Мы, врачи, также ходим в масках, пользуемся антисептиками, соблюдаем дистанцию – это тоже действенный метод борьбы с распространение вируса. Мы видим также, что есть люди, выступающие против ношения масок, которые собираются в местах массового скопления людей, ходят по гостям. Такое беспечное поведение ведет к увеличению численности заболевших. А сейчас активно распространяется и так называемый индийский штамм коронавируса, который отличается более агрессивной формой заболевания и быстрым распространением, - обратилась к горожанам Айман Досанова.

Говоря о вакцинации, врач напомнила, что получить прививку от коронавируса могут взрослые старше 18 лет. Вакцина противопоказана беременным, кормящим женщинам, людям, имеющим онкологические заболевания и аллергические реакции на компоненты препарата.

По словам Айман Досановой, планировать беременность после получения вакцины можно, но не в период между введением 1-го и 2-го компонента, а лишь спустя 1,5 месяца после полной вакцинации.

Вместе с тем она отметила, что вакцина не защищает от вируса на 100%, но, если провакцинировавшийся человек все же заболеет коронавирусом, болезнь будет протекать в достаточно легкой форме.

Многие спрашивают, что делать, если у человека проявлялась аллергия на какие-либо препараты. В таком случае, прежде чем вакцинироваться, следует обратиться к своему участковому врачу, который определит, необходим ли в вашем случае медотвод. То же самое касается людей с хроническими заболеваниями сердца, к примеру. В целом после получения вакцины в течение трех дней у людей может проявляться слабость, ломота в теле, повышенная температура тела. Это тоже не в новинку, подобные реакции организма могут проявиться на любую другую вакцину. Поэтому и дается срок в три дня, а при непосредственном введении пациент наблюдается в течение 30 минут, чтобы в случае проявления каких-то реакций принять незамедлительно меры. Но таких случаев в нашей практике не было, - добавила спикер.

Напомним, в столице работает свыше 100 пунктов вакцинации против коронавируса, расположенные в учреждениях ПМСП, торгово-развлекательных центрах и торговых домах города.

В поддержку кампании по вакцинации населения предприниматели Нур-Султана проводят раздачу ценных призов, бытовой техники, скидочных сертификатов. А среди тех, кто получит первый компонент вакцины в ТРЦ «Mega Silk Way» до 30 августа, разыграют автомобиль.

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