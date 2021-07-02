Виновных осудили.

Почти 100 млн тенге украли при ремонте дороги в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

29 июня приговором Ескельдинского районного суда признаны виновными и осуждены следующие лица: руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратальского района" Алиянов Р.А., (ст.189 ч.4 п.2, ст.369 ч.1 УК) к 7 годам 3 месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности на государственной службе; директор ТОО "Алмаз-М" Мусаев Д.Ж. (ст.189 ч.4 п.2, ст.385 ч.1 УК) к 7 годам 3 месяцам лишения свободы; технический надзор - ТОО "KravИнжиниринг" Крутиков В.А. (ст.ст.28 ч.5, 189 ч.4 п.2 УК) с назначением наказания в виде 7 лет лишения свободы.

Они подозревались в том, что в период с мая по декабрь 2018 года путем внесения в акты выполненных работ Ф.№2 и Ф.№3 заведомо ложных сведений, искажающих их действительное содержание при осуществлении строительно-монтажных работ по объекту "Капитальный ремонт ул.Толе би в Уштобе Каратальского района" совершили хищение бюджетных денежных средств на общую сумму 93 111 040 тенге, - сообщили в антикоррупционной службе.

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