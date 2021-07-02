Итоги 30 лет: Казахстан из аутсайдера превратился в экономического лидера - эксперт

Только такой сильный и уверенный в себе лидер, как Елбасы, мог взять на себя ответственность за судьбу нового государства и жизни миллионов людей.

С обретением независимости в Казахстане начался постепенный экономический рост. В короткое время страна из аутсайдера региона превратилась в экономического лидера в Центральной Азии и по макроэкономическим показателям, и по структурным реформам. Весь мир заговорил о новом экономическом чуде в Казахстане, и автор этого чуда - Первый Президент Нурсултан Назарбаев. Об этом и другом читайте в интервью эксперта Института мировой экономики и политики Магбата Спанова, сообщает zakon.kz.

- Магбат Уарысбекович, на заре независимости вы работали в различных научно-аналитических центрах и наверняка сможете дать оценку стратегическим программам Первого Президента, которые принимались в то время.

- Мне посчастливилось быть в рабочей группе в 1992 году, когда под непосредственным руководством Нурсултана Назарбаева была разработана и принята первая судьбоносная для нашей страны программа «Стратегия развития Казахстана как суверенного и независимого государства». Эта стратегия действовала и реализовывалась в течение пяти лет.

Пять лет - это совсем маленький срок, но он включал в себя множество событий, которые многие страны проходили десятилетиями. Только одно перечисление задач, которые необходимо было решать в тот момент, может показать сложность их выполнения.

- Какие, например, задачи?

- Если взять внутреннюю экономику, то это переход от плановой к рыночной экономике с соответствующими издержками, так называемая «шоковая терапия». Это приватизация и внедрение частной собственности. Это отказ от неэффективных колхозов и совхозов и развитие фермерских хозяйств. Это выход из «рублевой зоны», введение собственной национальной валюты «тенге» и создание национальных финансовых институтов. Это переход от системы социальной защиты всего населения к системе социальной помощи, социально уязвимых групп, то есть людей с ограниченными возможностями, многодетных, пенсионеров и так далее.

Если взять внешнюю экономику, то это открытие границ и налаживание новых двухсторонних взаимовыгодных экономических связей с заинтересованными странами, вступление в признанные международные экономические организации с соблюдением их правил и требований. Наконец, это поиск и привлечение иностранных инвестиций для проведения экономических, структурных реформ и модернизации отраслей народного хозяйства.

Кстати, ВВП на душу населения в этот период достиг самой низкой точки за все годы независимости - 700 долларов США по официальному курсу.

Когда проводились эти изменения, в это же время в мировой экономике разразился финансовый кризис, а наши ближайшие соседи, с которыми наша экономика была тесно связана, объявляли дефолт по своим обязательствам. Это тоже негативно отразилось на нашей экономике.

Более того, в западных изданиях в тот период многими аналитиками, «мозговыми центрами» предсказывалось возможное исчезновение Казахстана с карты Центральной Азии как независимого государства в связи с возможными социальными, этническими конфликтами и экономическими проблемами.

Но мы смогли не только устоять, но и перейти к системному планированию.

- Что конкретно было сделано, чтобы выйти из этого кризиса?

- После обретения независимости перед молодым государством сразу возникло множество различных социальных и экономических проблем, которые пришлось решать быстро. Кроме создания национальных государственных институтов, на первый план вышли вопросы экономического развития и сохранения хозяйственных и экономических связей с постсоветскими республиками, поддержки социально уязвимых слоев населения.

Инфляция в этот период достигла 2600%, безработными оказались около двух миллионов человек, из страны, по официальной статистике, выехало свыше трех миллионов человек.

Но самый главный вопрос состоял в том, что резко поменялись идеологические парадигмы.

Общество до этого в течение семидесяти лет привыкло к тому, что все вопросы в стране решались партией и государственными органами - экономика, образование, здравоохранение, социальное обеспечение, жилье и многое другое. Население было в растерянности и панике.

Но новое руководство независимого Казахстана к решению этих вопросов сразу начало подходить системно. Несмотря на ошибки, трудности, отсутствие опыта, нехватку руководителей с рыночным мышлением, разорванные экономические связи, отсутствие финансовых резервов, страна неуклонно продолжала движение вперед.

И если первая стратегия делала упор на создание и укрепление государственных институтов, сохранение экономических связей, то во второй стратегии «Казахстан 2030», утвержденной в 1997 году, основной упор сфокусировался на макроэкономическом росте и развитии страны, повышении личного экономического благосостояния граждан Казахстана.

В то трудное время в условиях нехватки и ограниченных ресурсов Нурсултаном Назарбаевым была поставлена главная цель - войти в пятьдесят самых конкурентоспособных государств мира. Это был очень смелый и неординарный шаг - шаг с позиции силы и полной уверенности в том, что страна и общество справятся с экономическими, социальными и этническими вызовами.

Только сильный и уверенный в себе лидер, который доверяет собственному народу, мог так поступить, беря на себя полную ответственность за судьбу нового молодого государства и жизни миллионов людей.

Именно в этот период получило известность выражение Первого Президента - «Сначала экономика, потом политика», отражавшее суть экономических и политических реформ в Казахстане. То есть в первую очередь нужно было построить конкурентоспособную экономическую систему, создать рабочие места, решить социальные вопросы и проблему продовольственного обеспечения населения, а только потом переходить к политическим реформам.

- На чем основывалась эта идеологическая линия?

- Эта идеологическая линия появилась не на пустом месте, а исходила из изучения опыта наших приграничных соседей из постсоветских стран. Там много говорилось о демократии, политических реформах, но совсем ничего не делалось или делалось недостаточно в экономике, и как результат - социальные, экономические, этнические конфликты буквально их захлестнули, затормозив политическое и экономическое развитие и отбросив на много лет назад в социальном и общественном развитии.

Политические лидеры этих стран, используя дешевые популистские лозунги, боролись в основном за возможности распоряжаться собственностью, которая осталась после развала Советского Союза.

Казахстан пошел совершенно другим путем: вначале остановил экономический спад, провел базовые экономические реформы и только потом начал проводить внутриполитические реформы.

Время подтвердило правильность выбранного направления. С 1997 года в Казахстане начался постепенный экономический рост, а в начале нулевых он начал достигать двухзначных цифр. За несколько лет страна увеличила ВВП почти в четыре раза, и он достиг десяти тысяч долларов США на душу населения, золотовалютные резервы выросли до 90 миллиардов долларов, увеличилась средняя продолжительность жизни, начался демографический рост населения. В целом, основные показатели «Стратегии - 2030» были достигнуты за пятнадцать лет вместо предполагаемых свыше тридцати.

В короткое время страна из аутсайдера региона превратилась в экономического лидера в Центральной Азии и по достижению макроэкономических показателей, и по проведению структурных реформ. Весь мир заговорил о новом экономическом чуде в Казахстане, и автор этого чуда - Первый Президент Нурсултан Назарбаев.

- А что нам делать сейчас, когда в мире бушуют экономический кризис, пандемия?

- Несмотря на очень непростую ситуацию, мы можем с определенным оптимизмом смотреть в будущее, так как с самого начала экономических реформ были предприняты шаги, которые помогут нейтрализовать негативные тенденции экономических кризисов, связанных с пандемией, и они уже играют важную роль в сохранении экономического потенциала и дальнейшего развития страны.

- Какие шаги вы бы выделили особо?

- Их достаточно много. Во-первых, стратегическая программа «Казахстан - 2050», главной целью которой является вхождение в число тридцати самых развитых стран мира. Основной упор в новой стратегии делается на качественную модернизацию экономики, развитие человеческого капитала и параллельно - на проведение политических реформ, связанных с развитием демократических политических институтов.

Во-вторых, программы по индустриально-инновационному развитию (структурная перестройка и модернизация промышленных отраслей).

В-третьих, формирование экономических институтов развития (государственная поддержка экономики и стратегических отраслей).

В-четвертых, создание Национального нефтяного фонда (Фонд будущих поколений и подушки финансовой безопасности страны во время постоянно возникающих мировых экономических кризисов для обеспечения макроэкономической стабильности).

В-пятых, передислокация столицы из Алматы в Астану (Нур-Султан). Город за этот период стал важным логистическим и экономическим центром Евразии, в том числе являясь центральным звеном нового Шелкового пути между Европой и Китаем.

Наконец, реализация программы «Болашак» - подготовка молодых кадров за рубежом в лучших университетах мира. Все больше и больше выпускников зарубежных вузов работает в народном хозяйстве, внедряя полученные в передовых странах знания.

Наш Первый Президент всегда держал руку на пульсе страны, он никогда не боялся напрямую встречаться с населением и не только на торжественных мероприятиях, но и с шахтерами и нефтяниками, с другими решительно настроенными группами, которые выдвигали различные требования и условия. А инвесторов, которые могли вкладывать и развивать экономику Казахстана, лично приглашал и ездил за ними по всему миру.

В итоге наша страна успешно преодолела все эти кризисы, у нас всегда была понятная стратегия развития, которая имела широкую социальную поддержку. Формула, предложенная Нурсултаном Назарбаевым, «Сначала экономика, а потом политика», стала не только основой достижения экономического успеха Казахстана в настоящем, но и залогом будущего развития нашей страны. Теперь самое главное - не растерять наследие Елбасы.

Торгын Нурсеитова

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